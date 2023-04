Rossetti torna a protestare: "Per la pensilina in via D’Acquisto non si è mosso ancora nulla"

"Non si muove ancora nulla per il posizionamento di una pensilina nel marciapiede di via Salvo D’Acquisto. E il risultato è stato che giovedì pomeriggio, quando mia figlia è tornata da scuola, entrambe ci siamo bagnate dalla testa ai piedi a causa della forte pioggia. E’ ora che il Comune decida a installarla: ogni giorno qui aspettano l’autobus circa cinquanta bambini e ragazzi delle scuole materne, medie e superiori, che vivono tra i condomini Pineta, River Village e Mewi". Torna a protestare Tiziana Rossetti, che abita nella zona sud di Porto Recanati. Già a marzo dell’anno scorso avevano protocollato in Comune una petizione, dove chiedevano "il ripristino delle fermate scuolabus che venivano effettuate in precedenza davanti ai cancelli delle palazzine in via Salvo D’Acquisto, 6, e al condominio Pineta, poiché la fermata dell’autobus di linea è estremamente pericolosa per i bambini ed è insufficiente lo spazio per accogliere genitori e figli". Tuttavia la situazione non era cambiata tant’è che, in un articolo apparso a gennaio sulle colonne del Carlino, aveva nuovamente sollecitato l’amministrazione comunale ad agire tramite il posizionamento di una pensilina. Ma pure stavolta vanamente. "Dopo l’articolo apparso sul Carlino, mi era capitato di incontrare per strada il sindaco Andrea Michelini, il quale mi aveva rassicurato dicendomi ‘non ti preoccupare, faremo qualcosa’ – osserva Rossetti –. Eppure, niente è stato fatto. Nell’occasione, lui aveva aggiunto che il problema era rappresentato dal fatto che la pensilina andrebbe a cadere nell’area del River Village, e per questo era in contatto con l’amministratore di condominio". La speranza di Rossetti, adesso, è che si possa intervenire almeno dopo l’estate. "Ormai l’anno scolastico è quasi finito, quindi spero che la pensilina venga messa per l’inizio del prossimo anno. Da genitore non posso accettare il fatto che se mia figlia va a scuola, si prenda poi la broncopolmonite", è la sua amara conclusione.