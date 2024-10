Rossi: "Rfi vuole accorpare il nucleo manutentivo"

"Dopo un’estate tremenda per i fruitori di treni tra ritardi e cancellazioni, Rete Ferroviaria Italiana sembra voglia chiudere il nucleo manutentivo di Macerata". Così il consigliere regionale Giacomo Rossi (Civici Marche) che ha depositato un’interrogazione sul tema. "Il problema nasce dal fatto che i nuclei manutentivi di Falconara e Macerata mancano di capo tecnici come, invece, previsto dalla normativa. Quindi, anziché completare le squadre, Rfi decide di accorpare Macerata a Fabriano, trasformando il nucleo maceratese in un semplice presidio di Fabriano – spiega Rossi (foto) –. La questione non è di poco conto, considerato che i nuclei manutentivi provvedono alla manutenzione ordinaria e al pronto intervento in caso di guasti delle infrastrutture ferroviarie, stazioni, passaggi a livello e treni. Impoverire questo settore creerebbe ulteriori disagi sia ai cittadini già enormemente vessati, che alla circolazione ferroviaria e automobilistica. È forte la preoccupazione di dipendenti e sindacati, che hanno chiesto a Rfi di completare le squadre, senza ricevere risposta".