Rossini, arriva "Lo schiaccianoci"

Appuntamento fuori abbonamento, domani alle 21.15 al Rossini di Civitanova con "Lo schiaccianoci" del Balletto di Mosca – Russian Classical Ballet. L’ambientazione dai colori vivaci e gli elegantissimi costumi, le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti consurranno il pubblico nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. "Lo schiaccianoci", il magnifico balletto classico, è rappresentato dalla prestigiosa compagnia Russian Classical Ballet. La storia è quella di una ragazza che sogna un principe; trovandosi in una selvaggia battaglia contro il re dei topi, Clara dovrà intervenire per salvare lo schiaccianoci, trasformato poi in splendido principe. Una storia che attiva l’immaginazione, sulle note della composizione che ha reso immortale il genio Čajkovskij. Informazioni: Rossini 0733.812936, Amat 071.2072439 e circuito vivaticket anche on line.