Rossini, serate fuori abbonamento. In arrivo Bersani, Cirilli e Battista

Diodato, Samuele Bersani, Gabriele Cirilli, Maurizio Battista, "Genesis Live - The original show 1972/’73". Sono alcuni dei nomi del cartellone fuori abbonamento dell’Azienda Teatri: oltre venti appuntamenti tra musica, teatro, danza e cabaret che andranno in scena dal 18 ottobre al 9 maggio. Presentato ieri al foyer del Rossini di Civitanova, il programma correrà in parallelo con quello della stagione in abbonamento, che invece avrà inizio il 12 novembre. A dare il via alla serie sarà proprio Diodato, in esclusiva regionale al teatro Rossini venerdì 18 ottobre. Nello stesso luogo, il 26 del mese sarà il turno di "Samuele Bersani and Orchestra"; il 9 novembre spazio a "Civitanova all’opera" con il Don Giovanni. Poi, risate con Maurizio Battista il 28 novembre; il 7 dicembre lo spettacolo acrobatico "Les farfadais-Eveil"; il 20 novembre ecco "Lo schiaccionoci" del Balletto di Mosca, quindi il concerto di chiusura del "Civitanova classica Piano festival" in programma domenica 1 dicembre al teatro Annibal Caro. Sempre qui, il 21 dicembre si terrà il concerto di Natale a cura dell’Orchestra sinfonica Rossini di Pesaro. Tornando al Rossini, la Compagnia dell’Ora con "Aladin" di Stefano D’Orazio e musiche dei Pooh sarà protagonista il 27 dicembre, mentre il nuovo anno inizierà nel segno di Edoardo Prati con "Cantami d’amore", il 15 gennaio. Dieci giorni dopo arriverà il Nabucco di Verdi, il 9 febbraio la musica diventerà inclusione grazie all’Orchestra Parallela del laboratorio musicale Il Palco.

Al teatro Annibal Caro, il 22 febbraio ecco le star del web Awed, Dadda e Dose; il 1 marzo il turno di "Cirilli e family", spettacolo di Gabriele Cirilli con la supervisione artistica di Carlo Conti all’Annibal Caro. Ancora all’Annibal Caro, è in calendario l’8 marzo l’unica data adriatica del tour internazione di "The musical box e Genesis Live - The original 1972/’73. Il 19 marzo toccherà alla Compagnia della Rancia; martedì 25 marzo la serata di Giovanni Scifoni sarà dedicata a San Francesco. Sempre in città alta, le date finali: il 3 aprile Francesco Cicchella con "Tante belle cose"; il 9 maggio "Rivoluzioni" con Emiliano Luccisano. "Prossimamente annunceremo altre sorprese", ha affermato la presidente dei Teatri, Maria Luce Centioni. Tutti gli appuntamenti, salvo quello legato all’Orchestra parallela, saranno a pagamento e disponibili sui vari circuiti online (Vivaticket, Ciaoticket, Ticketone). Inizio spettacoli alle 21.15, tranne il 9 febbraio (17.30).

Francesco Rossetti