Rossoblù, tifo senza polemiche. Gadda: "Abbiamo retto bene"

Nonostante le differenze di classifica, dagli spalti è l’ambiente rossoblù ad apparire più quieto. Le contestazioni delle settimane precedenti hanno ceduto il passo ad un sostegno senza troppe polemiche, complici anche le buone prove offerte contro due squadre importanti come Fossombrone ed Ancona. Sul fronte dorico, invece, ecco gli ultimatum della "Curva nord Ancona" nei confronti della società e del suo vertice Stefano Marconi. "Basta teatrini sui giornali e delusioni, Ancona ha bisogno di rivalsa e ambizioni". "Marconi: o sei all’altezza o fatti da parte! È finita la pazienza". In classifica l’Ancona resta al quinto posto e il pari di Civitanova non determina particolari variazioni.

"Abbiamo trovato una Civitanovese agguerrita e a caccia di punti - ha detto a fine gara il tecnico biancorosso Massimo Gadda -, ma sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Hanno mostrato cuore e attaccamento. Queste sono partite sempre pericolose perché poi basta un episodio per perderla. È stata una battaglia, con molti duelli fisici, ma abbiamo retto bene. In altre occasioni avremmo sofferto di più. Comunque abbiamo provato anche a vincerla. Siamo partiti in maniera positiva, poi siamo andati un po’ in difficoltà nella seconda parte del primo tempo. Tuttavia credo che l’inerzia della gara sia stata soprattutto dalla parte nostra. Ricordo due colpi di testa, una parata clamorosa del portiere loro e l’ultima occasione, con Battistini. In un campo pesante come questo si poteva giocare solo sulle seconde palle".

Più diretto Matteo Alluci, autore del gol biancorosso, in merito alle condizioni del campo di gioco: "un terreno vergognoso – ha commentato –, fare più di questo era dura. Per tutto il secondo tempo l’arbitro non ci ha fischiato nulla, i nostri attaccanti hanno ricevuto gomitate in continuazione. La rete? Ho ricevuto palla da Pecci, all’inizio ho esitato perché rimbalzava male ma poi ho calciato". In casa Civitanovese persiste il silenzio stampa, quindi anche ieri nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Ad inizio ripresa i padroni di casa lamentavano invece un presunto fallo in area ospite.

f. r.