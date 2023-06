Rotaract Club Macerata, Passaggio delle Cariche nella Villa Quiete di Montecassiano

Villa Quiete di Montecassiano è stata sfondo dell’annuale passaggio delle cariche del Rotaract Club Macerata, concomitante con quello del Rotary Club Macerata. La piacevole serata è stata occasione di amicizia e soddisfazione, ripercorrendo i grandi traguardi dell’anno. Il presidente Rotaract per l’anno 202223, Tania Ripari, ha passato il collare alla nuova presidente, per l’anno 202324, Lucia Splendiani, ex vice presidente del club. Il nuovo direttivo è pronto per iniziare un nuovo anno di eventi e service.