Rotary Club, ecco Pio Amabili: prende il posto di De Carolis

Pio Amabili sarà alla guida del Rotary Club Civitanova per il 2023 e 2024. Il passaggio di consegne tra il presidente uscente Angelo De Carolis e il successore è avvenuto venerdì al ristorante Due Cigni di Montecosaro. In apertura del tradizionale "passaggio del martelletto", Amabili ha presentato ai soci il direttivo: Mario Carlocchia (vicepresidente), Emilia Calderisi (presidente incoming), Alberto Mezzabotta (segretario), Angelo De Carolis (tesoriere e past president), Francesca Chiavari (prefetto) e i consiglieri Raffaele Macerata, Angelo Santoferrara, Filiberto Bracalente, Marcello Matteucci, Andrea Didone. Il neopresidente ha ringraziato De Carolis e tutto il consiglio uscente "per aver portato avanti il mandato in un anno di grande impegno, continuando a seguire la mission dell’associazione, che è mettersi a disposizione delle esigenze della collettività". "Grande attenzione sarà riportata alla cooperazione con il mondo dell’associazionismo locale e ai temi culturali", ha aggiunto Amabili (ora in pensione, è stato per anni tra le colonne portanti dell’Azienda dei Teatri di Civitanova). Nella stessa serata c’è stato il cambio presidente anche nel Club Rotaract "La Marca" (Club giovani sostenuto dai Rotary di Civitanova e Porto San Giorgio): il presidente uscente Michele Di Cuonzo ha lasciato il timone a Lorenzo Marcaccio.