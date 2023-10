Rotary Club: giornata contro la poliomelite, film e raccolta fondi

In occasione della giornata mondiale contro la diffusione della poliomelite, domenica al teatro Piermarini alle ore 16,30 avrà luogo la proiezione del film "Ogni tuo respiro" di Andy Serkis, un’incredibile storia vera. Lo spettacolo ad ingresso libero è proposto dal Rotary Club di Camerino, presieduto dall’avvocato Mario Cavallaro, per l’attenzione che il sodalizio internazionale pone verso la diffusione globale della malattia. Dopo il saluto del sindaco di Matelica, Massimo Baldini, ed una breve presentazione del presidente del Rotary Club Camerino, Mario Cavallaro, sarà proiettato il film, adatto anche alla visione di bambini e ragazzi, che narra la storia di giovane che viene colpito dalla poliomielite e che viene curato dalla propria moglie malgrado il parere contrario dei medici. L’evento dal grande valore sociale, patrocinato dal Comune di Matelica e realizzato in collaborazione con il comitato di Matelica della Croce Rossa e dell’End Polio Now, punta ad una raccolta fondi e sarà ufficialmente presentato domani.