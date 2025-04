Rotatoria completata, riaperto l’incrocio tra la statale e la Regina

Venerdì sera è stato finalmente riaperto al traffico l’incrocio situato tra la strada statale 571 Helvia Recina e la strada statale 16 Adriatica, al confine fra Porto Recanati e Potenza Picena, chiuso nelle scorse settimane per la realizzazione di una nuova rotatoria ora regolarmente percorribile.

L’intervento era stato avviato dall’Anas per migliorare la sicurezza stradale di quell’incrocio a raso e anche per rendere più fluida la circolazione dei mezzi. Per questo il traffico della strada statale 16 era stato momentaneamente deviato sulla strada provinciale 24, con uscita consigliata in corrispondenza della rotatoria adiacente al ponte sul fiume Potenza, in località Beceria. Adesso l’Anas sottolinea che la segnaletica fissa, relativa al cantiere e ai percorsi alternativi, è stata oscurata ma non rimossa, poiché è prevista un’ulteriore chiusura di qualche giorno per l’installazione della torre faro sulla rotatoria.