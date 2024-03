Rotatoria: consegna dei lavori

Rotatoria di via Costamartina, ieri la consegna dei lavori alla ditta Pipponzi Srl di Civitanova. "Obiettivo importante per agevolare la viabilità" è il commento del presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. Ieri Parcaroli e il vice Luca Buldorini hanno partecipato alla consegna dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra via Costamartina e la strada provinciale 10 alla ditta di Civitanova. Il progetto, per un importo complessivo 950mila euro (di cui 550 mila finanziati dalla Provincia e 400 mila dalla Regione), prevede l’adeguamento dell’incrocio tra la strada provinciale 10 Bivio delle Vergini, via Costamartina e contrada San Domenico, che è l’unico accesso alla piscina comunale, con la realizzazione di una rotatoria dal diametro esterno di 38 metri. "Dopo anni di attesa, dato che un primo progetto preliminare venne abbozzato nel 2008, ora l’Amministrazione provinciale, con il sostegno della Regione Marche, è riuscita a portare a casa un importante risultato che da oggi comincia a concretizzarsi con la consegna del cantiere – ha detto Parcaroli -. C’è chi parlava di un sogno irrealizzabile, invece, questa è la dimostrazione che la nostra amministrazione fin dal primo momento in cui si è insediata ha lavorato per portare a termine un obiettivo importante per agevolare la viabilità a Civitanova. Ringrazio la Regione Marche per il contributo di 400 mila euro, che ci ha permesso di completare il finanziamento necessario a realizzare l’opera, il cui costo è cresciuto negli anni per il rincaro delle materie prime, e l’ufficio Viabilità della Provincia che si è occupata della progettazione". Il progetto è stato realizzato dall’ingegnere Matteo Giaccaglia, dirigente dell’ufficio Viabilità della Provincia. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Piero Casucci, mentre i lavori saranno diretti dal geometra Maria Beatrice Amici Abbati, entrambi dell’ufficio Viabilità della Provincia. La durata dei lavori è di circa 120 giorni. "La realizzazione della rotatoria garantirà importanti miglioramenti di efficienza, per quanto riguarda la sicurezza della circolazione stradale, rispetto all’intersezione a raso attualmente esistente" ha aggiunto il vicepresidente Buldorini. È previsto anche un nuovo collegamento pedonale tra la piscina comunale e la pista ciclabile e pedonale del Castellaro. Il collegamento pedonale sarà realizzato mediante una nuova passerella in adiacenza al ponticello esistente nelle vicinanze della fermata del bus ed un nuovo attraversamento pedonale, con un semaforo a chiamata.