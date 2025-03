Rotatoria del Castellaro, via alla manutenzione. Si lavorerà di notte

Proseguono i lavori di asfaltatura, con un altro tratto di via Aldo Moro recentemente completato. L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione stradale avviato dall’amministrazione comunale, per garantire una viabilità sicura e funzionale a tutti i cittadini. Prossima tappa del piano asfalti sarà il rifacimento del manto stradale sulla rotatoria del Castellaro. I lavori si svolgeranno in orario notturno, dalle 21 di lunedì fino alle 6 del giorno successivo. Il cantiere riprenderà martedì 4, sempre dalle 21 alle 6 del mattino.

"Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, abbiamo deciso di eseguire i lavori durante le ore notturne – fa sapere il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Questo permetterà di limitare l’impatto sulla viabilità diurna e garantirà il completamento dell’intervento in tempi brevi. Nella stessa zona, in via Principe di Piemonte, sono già stati completati i lavori di ampliamento del marciapiede lato est, un ulteriore intervento volto a migliorare la sicurezza e la fruibilità della zona. Continuiamo – assicura il sindaco – a lavorare per garantire strade sempre più sicure".

Durante le operazioni, la circolazione stradale sarà garantita esclusivamente per i veicoli provenienti dalla ex statale 16, direzione di marcia nord-sud e sud-nord. L’uscita del sottopasso Castellaro sarà interdetta al transito per i veicoli provenienti da via Regina Elena e via Civitanova nel tratto compreso tra via Puglie e la rotatoria del Castellaro. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Edilasfalti & C. di Camerino. Oltre agli interventi previsti, pochi giorni fa sono stati completati i lavori di asfaltatura di una parte del sottopasso Buozzi, un intervento che ha contribuito a rendere più sicuro e fluido il traffico in un altro punto nevralgico della città.