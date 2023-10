"Rotatoria della superstrada e sottopasso sono una nostra vittoria"

L’avvio dei lavori a inizio 2024 per la realizzazione della nuova rotatoria terminale della superstrada e del sottopasso sulla statale "è una grande vittoria della città e grazie all’amministrazione precedente". Tommaso Corvatta, ex sindaco (2012-2017) ricorda che l’accordo tra il Comune e Quadrilatero, Ministero delle Infrastrutture e Anas lo firmò la sua giunta, portando a casa 12 milioni di euro di fondi statali per l’esecuzione delle opere. E si toglie qualche sassolino dalle scarpe: "dopo aver a lungo ostacolato la sua realizzazione, finalmente l’amministrazione Ciarapica si piega all’ineluttabilità dei passi amministrativi fatti a suo tempo dalla precedente amministrazione e annuncia un grande risultato per tutta la comunità civitanovese, la fine dello strazio del passaggio a livello sulla statale".

Corvatta sottolinea poi, ironicamente, che "grazie al lavoro di questa amministrazione abbiamo perso altri sei anni, anni nei quali i civitanovesi hanno continuato ad avere una città spezzata in due dal passaggio a livello subendone i disagi". "E - continua - se non bastasse, l’inizio dei lavori nel 2024 vedrà sancita la totale inutilità della rotatoria provvisoria inaugurata appena lo scorso anno e che verrà smantellata, senza però restituire i 400 mila euro che i civitanovesi vi hanno speso inutilmente". Conclude Corvatta che "nonostante tutto ciò, la realizzazione del sottopasso e delle rotatorie sancirà il trionfo dell’amministrazione precedente, la quale ha fornito gli unici progetti che quella attuale è riuscita a perseguire: il progetto per la riqualificazione del lungomare nord, quello della scuola nella zona di IV Marine e questo del sottopasso e rotatorie".