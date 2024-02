Rotatoria di Costa Martina, aggiudicati i lavori

Aggiudicati dalla Provincia di Macerata all’impresa edile Pipponzi Srl i lavori di realizzazione della rotatoria di Costa Martina. La ditta civitanovese ha vinto la gara con un ribasso del 17,37%.

Verrà realizzata all’incrocio tra via Costa Martina e la provinciale 10 Bivio-Vergini, uno dei punti viari più pericolosi per la mole di traffico che vi transita ogni giorno, perché da questo incrocio si snodano le strade che collegano Civitanova porto a Civitanova alta e che collegano la provinciale delle Vergini con la provinciale maceratese e, da qui, con via Einaudi, superstrada e A14. Un intervento atteso da tre lustri.

Comporterà una spesa di 900.000 euro, quasi più della metà rispetto al costo del progetto iniziale, che era di mezzo milione di euro, aumento causato principalmente dalla maggiorazione dei costi delle materie prime. La somma è a carico di Provincia e Regione.

La rotatoria avrà un diametro di 38 metri con un collegamento pedonale tra la piscina comunale e la ciclabile del Castellaro. L’approvazione del progetto preliminare, con di 550.000 euro stanziati nel bilancio provinciale, è avvenuta nel lontano 2008.

Poi, le solite italiche trafile e, finalmente, l’aggiudicazione della gara di appalto dopo sedici anni.

l. c.