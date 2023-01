Rotatoria di Costamartina, il sindaco: "Si farà" Ma la realizzazione costerà 250mila euro in più

"La rotatoria di Costamartina si farà. La situazione critica che stiamo vivendo a causa della pandemia e della guerra ha quasi raddoppiato i costi dell’intervento e la cosa ha creato qualche problema, così come sono inevitabili i ritardi. Ma sia il presidente della Provincia Sandro Parcaroli che l’assessore alle Infrastrutture Luca Buldorini mi hanno dato piena garanzia che l’opera si farà ed è una delle priorità del programma".

Così il sindaco Fabrizio Ciarapica risponde direttamente alle preoccupazioni e ai dubbi espressi dall’ex assessore Sergio Marzetti sulle nostre colonne sulla reale volontà della Provincia di realizzare un’opera vanamente promessa da vent’anni a questa parte, nelle varie amministrazione che si sono susseguite. Il sindaco assicura però che questa volta non sarà così. "Ne ho parlato qualche giorno fa con l’assessore Buldorini – aggiunge Ciarapica in merito alla realizzazione della rotatoria di Costamartina – e mi ha garantito che le preoccupazioni sono fuor di luogo. Da tener conto che un progetto stimato 550mila euro oggi viene a costare più di 800mila. Ci sono quindi da aggiornare i costi e la Provincia si sta muovendo in questa direzione".

Giuliano Forani