Rotatoria e marciapiedi nuovi: fondi in arrivo

In arrivo fondi regionali per una nuova rotatoria e i marciapiedi. La rotatoria è in via Nazario Sauro e via Aldo Moro, mentre la costruzione di marciapiedi riguarda via Battisti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale di automobilisti e pedoni. I lavori, del valore complessivo di 600mila euro, saranno finanziati con plafond regionale di 300mila euro.

La Regione Marche ha concesso il contributo al Comune per la realizzazione di due interventi attesi da tempo: la costruzione di una rotatoria tra via Nazario Sauro e via Aldo Moro e la messa in sicurezza dei marciapiedi di via Battisti. I restanti 300mila euro necessari per completare le due opere saranno stanziati dal Comune. Recanati si è classificata al 19° posto nella graduatoria del bando regionale, che ha visto la partecipazione di 135 enti locali, confermando così la qualità dei progetti presentati e approvati dalla giunta nello scorso giugno.

L’intervento più rilevante riguarda la realizzazione della rotatoria all’intersezione tra via Nazario Sauro e via Aldo Moro, un incrocio critico sia per il volume di traffico sia per la vicinanza alle scuole. L’attuale innesto ortogonale sarà sostituito da una rotatoria in grado di ridurre i punti di conflitto tra i flussi veicolari, aumentando così la sicurezza di automobilisti e pedoni. L’area, in passato teatro di gravi incidenti, potrà finalmente contare su una viabilità più fluida e controllata.

Il secondo progetto riguarda via Cesare Battisti, lato mare, dove sarà costruito un nuovo marciapiede e riqualificato quello esistente. L’intervento prevede la sistemazione degli stalli di sosta a ridosso delle mura sforzesche e la ricostruzione della balaustra a protezione dell’affaccio dei Torrioni, un punto panoramico molto frequentato.

Saranno inoltre aggiunti scivoli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, con un allargamento dei tratti più stretti per rendere il percorso pedonale più sicuro e accessibile. La riqualificazione di via Battisti si inserisce nel più ampio disegno di restyling delle mura sforzesche, già interessate da lavori di restauro conservativo finanziati in precedenza con fondi regionali. In questo modo, gli interventi non solo miglioreranno la sicurezza della mobilità urbana, ma contribuiranno anche alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico della città.

"Questi progetti – sottolineano dal Comune – dimostrano l’efficacia della collaborazione con la Regione Marche e la capacità di intercettare risorse utili a rendere Recanati più sicura e accogliente, sia per i cittadini che per i visitatori".