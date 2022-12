Rotatoria e sottopasso: in arrivo 10,5 milioni

Oltre 36 milioni di euro aggiuntivi per sbloccare la viabilità dei due maggiori centri della provincia e realizzare così la nuova rotatoria e il sottopasso a Civitanova e la bretella di collegamento via Mattei-La Pieve a Macerata. A questi fondi si aggiungono altri 69,5 milioni di euro destinati all’adeguamento della Statale 502 della Statale 78 nei tratti Belforte-Sarnano e Sarnano-Amandola. La pioggia di fondi si deve al nuovo contratto di programma sottoscritto tra il ministero delle Infrastrutture e Anas che sblocca opere fondamentali per lo sviluppo di tutte le Marche. Tra nuove opere di prossima appaltabilità, maggiori risorse da assegnare ad opere già finanziate e progetti per nuovi interventi, per la nostra regione sono state attivate opere per 431 milioni, con fondi aggiuntivi di 200 milioni. "Investimenti fondamentali per la nostra regione – commenta il presidente Francesco Acquaroli –, frutto di un grande lavoro di programmazione, di ascolto dei territori e della volontà della nostra amministrazione e dell’intera filiera istituzionale di dotare i territori di opere adeguate alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Quello delle infrastrutture è un tema cardine per lo sviluppo delle Marche, sul quale siamo concentrati sin dal primo giorno". Per la nostra provincia ulteriori 10,5 milioni sono stati stanziati per realizzare la rotatoria e il sottopasso ferroviario a Civitanova, per arrivare così alla copertura completa del costo che è pari a 24,4 milioni di euro. Due opere che risolveranno definitivamente i problemi di traffico. Arriva la svolta anche per l’intervalliva di Macerata che agevolerà i collegamenti tra le valli del Chienti e del Potenza e migliorerà l’accessibilità al nuovo ospedale cittadino che dovrà essere realizzato alla Pieve. Un’opera da 83,4 milioni di euro, attesa da decenni, che necessitava di ulteriori fondi – circa 26,2 milioni di euro – per avviare bandi e iniziare i lavori. Ulteriori fondi sono stati previsti per la Pedemontana delle Marche, per la perizia di variante necessaria a seguito di rinvenimenti archeologici nei tratti Castelraimondo nord-Castelraimondo sud e Castelraimondo sud-innesto Statale 77. Con riferimento al Piano di accessibilità alle aree del cratere, infine, sono stati assegnati fondi aggiuntivi per un totale di 69,5 milioni di euro per l’adeguamento della Statale 502 della Statale 78 nei tratti Belforte-Sarnano, Sarnano-Amandola e Amandola-Servigliano.