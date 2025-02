Rotatoria e sottopasso sulla statale. Perizie sullo stato dei luoghi

Passi avanti nell’iter di avvio dell’intervento della Quadrilatero Spa, per i lavori relativi alla realizzazione della maxi rotatoria terminal della statale 77 e del sottopasso sulla statale 16, tunnel che bypasserà il passaggio a livello della linea ferroviaria Civitanova-Albacina.

La conferenza dei servizi, convocata per l’approvazione del progetto definitivo dell’opera, e che si è tenuta nel marzo del 2022, ha stabilito in 24 milioni e 416mila euro il costo del progetto finanziato dallo Stato, e la cui convenzione venne firmata a Palazzo Sforza nel 2016. Nel corso di successivi incontri tecnici che si sono tenuti tra il Comune e la Quadrilatero, è stato stabilito che l’amministrazione civitanovese, nell’ambito delle procedura di esproprio, provvederà a effettuare i cosiddetti testimoniali di Stato del patrimonio immobiliare interessato dai lavori di realizzazione del sottopassaggio sulla statale. In giunta è stato approvato lo schema dell’accordo che prevede a carico del Comune la predisposizione delle perizie giurate, con allegati dossier fotografici e grafici, redatte da esperti a tutela di imprese e privati, così da registrare lo stato di fatto dei luoghi prima dell’inizio dell’intervento a ridosso degli immobili limitrofi al futuro cantiere.

Le lettere di esproprio sono già state inoltrare ai proprietari di abitazioni e di terreni che si trovano lungo la statale, e che saranno interessati dai lavori. Sono in corso le attività che porteranno alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto.

Lorena Cellini