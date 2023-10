"Rotatoria, lavori a inizio 2024"

Entro il primo semestre del 2024, la Quadrilatero appalterà i lavori relativi al "pacchetto" di opere che comprende la rotatoria al terminal della superstrada Val di Chienti, una seconda mini rotatoria all’innesto tra via delle Fontanelle e la SS 16, e il tanto discusso sottopassaggio ferroviario di via Carducci. Lo annuncia ufficialmente il sindaco Fabrizio Ciarapica, siamo quindi alla fase finale di un intervento di grande importanza ai fini della riqualificazione della viabilità nella zona sud della città.

Un’opera strategica nella quale si ripone la massima fiducia per risolvere l’annoso problema del traffico in un’area da sempre vulnerabile sotto il profilo della viabilità. "Finalmente si potrà dare una risposta concreta e molto attesa da cittadini e turisti", commenta il sindaco. Una storia lunga e complessa, dicevamo, un iter piuttosto tortuoso. L’esame della progettazione esecutiva si è fatto nel maggio scorso, in un tavolo tecnico aperto dalla Provincia; l’esito è stato poi trasmesso al Comune di Civitanova con tutte le osservazioni e le prescrizioni del caso. L’ufficio tecnico ha dal canto suo fatto le proprie considerazioni. "In particolare – spiega sempre il sindaco Ciarapica –, l’ufficio ha chiesto un cronoprogramma esecutivo dell’intervento che prevedesse in via prioritaria la realizzazione delle due rotatorie e successivamente il sottopasso di via Carducci. La richiesta è stata fatta allo scopo di limitare al massimo l’interferenza dei cantieri sui flussi di traffico, minimizzare quindi il disservizio". Il 26 giugno, la Quadrilatero ha trasmesso al Comune la documentazione progettuale tenendo conto dei pareri e le richieste emerse dal tavolo tecnico. "Ora siamo in attesa dell’appalto dei lavori – conclude il sindaco –. L’apertura del cantiere è prevista entro la metà del 2024". Il progetto definitivo è stato approvato con delibera CIPESS 222022. Per la cronaca, la rotatoria principale, all’innesto tra la superstrada e la SS 16, ha un diametro di 78 metri lineari. La seconda rotatoria, invece, in corrispondenza dell’incrocio tra SS 16 e via delle Fontanelle, di 39 metri. Secondo le indicazioni della Quadrilatero, la rotatoria provvisoria realizzata dal Comune e costata 500mila euro circa, dovrà essere smantellata e l’area essere riportata allo stato iniziale.