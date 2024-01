Rotatoria sulla provinciale Bellaluce. A primavera partiranno i lavori

Il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, definisce la provinciale Bellaluce, la cosiddetta "strada dei Pali" che collega Recanati con Porto Recanati passando per il territorio del Comune di Loreto, il buco nero della viabilità e della sicurezza dei veicoli. Nel presentare ieri agli organi di stampa il bilancio di previsione 2024, appena approvato dal Consiglio Comunale, Pieroni ha annunciato che i lavori della tanto attesa rotatoria all’incrocio fra strada Bellaluce, Costa Bianca e via Chiarino, con la deviazione anche per via Montarice di Porto Recanati, vedranno "l’inizio entro la tarda primavera di quest’anno, cioè quindi entro la prossima estate, poiché adesso stiamo completando il percorso legato agli espropri dei terreni necessari per eseguire l’opera. Il progetto esecutivo è già stato redatto e i lavori dovrebbero essere appaltati nel mese di marzo-aprile e, quindi, una volta aggiudicato l’appalto, verrà aperto il cantiere". Il costo è importante - ha sempre ricordato il sindaco di Loreto - perché il finanziamento è di circa 500 mila euro di cui 180.000 euro a carico del comune lauretano e 320.000 euro a carico della provincia di Ancona. "Sicuramente questa rotatoria è fondamentale perché si tratta di uno snodo fondamentale e in quell’incrocio nel tempo sono successi, purtroppo, molti incidenti, alcuni anche mortali. Come sindaco sono davvero soddisfatto di poter realizzare un intervento che non viene solo a beneficio della cittadinanza lauretana, bensì di un’ampia area che coinvolge anche i comuni di Recanati e Porto Recanati che sono collegati da questa strada". La rotatoria avrà un diametro di 41 metri e per realizzarla, vista la collocazione dell’attuale incrocio sulla sommità di una ripida collina, verrà effettuata un’importante deviazione verso Recanati della salita di via Costabianca, così da mitigare la pendenza.