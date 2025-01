"Rotatoria sulla Regina, a rischio l’ospedale di Civitanova"

Rotatoria in cantiere al bivio della strada Regina giustificata come intervento per migliorare la viabilità verso il futuro ospedale di Macerata, piovono critiche bipartisan. Alla denuncia di Mario Morgoni, ex deputato del Pd, si unisce lo sconcerto di Sergio Marzetti, ex assessore del centro destra a Civitanova che non risparmia la Regione. "Motivando l’opera – commenta – come intervento per facilitare l’accesso al programmato ospedale di Macerata che, se andrà bene, sarà operativo tra almeno una decina di anni, è a dir poco assurdo". Marzetti non nasconde di vedere in questa scivolata una strategia che finirà per penalizzare Civitanova: "Il mio sospetto è che la Regione stia, sotto sotto, e nella totale indifferenza di chi potrebbe e dovrebbe intervenire, programmando la concentrazione di tutti o quasi i servizi sanitari pubblici a Macerata, penalizzando l’ospedale di Civitanova che deve far fronte a un bacino di utenza di oltre 150mila cittadini". Non si spiega altrimenti per Marzetti "la continua riduzione delle attività ospedaliere e, in particolare, il mancato completamento e utilizzo di quei 3mila metri quadrati ancora grezzi". L’ex amministratore torna a sottolineare come "Macerata stia assistendo da molti anni a un preoccupante esodo commerciale e demografico verso la costa. Esodo, a mio avviso, inarrestabile, anche dopo la realizzazione del nuovo ospedale. Civitanova, piaccia o no, è in crescita grazie sopratutto all’impegno dei nostri imprenditori e dei cittadini. È dovere perciò della politica garantire a loro, e non solo, servizi sanitari adeguati".