Rotatoria sulla statale Helvia Recina. Chiuso l’incrocio da oggi a fine maggio

Da stamattina sarà nuovamente chiuso al traffico l’incrocio situato tra la strada statale 571 Helvia Recina e la strada Statale 16 Adriatica al confine fra Porto Recanati e Potenza Picena, dove si sta realizzando una rotatoria. L’intervento era stato avviato verso aprile dall’Anas per migliorare la sicurezza stradale di quell’incrocio e anche per rendere più fluida la circolazione dei mezzi. Ma adesso ci sono delle nuove restrizioni al traffico. A darne notizia è stato il Comune di Potenza Picena: "Il completamento dei lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la strada statale 571 Helvia Recina e la strada Statale 16 Adriatica richiederà un’ulteriore, temporanea chiusura al traffico nel tratto in questione. È pervenuta conferma da Anas che tale chiusura avverrà da oggi fino al 30 maggio. In questo periodo torneranno in vigore la segnaletica da cantiere e i relativi percorsi alternativi".