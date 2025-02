Rotatoria tra statale e Val di Chienti. Via agli espropri dei terreni

Lavori della Quadrilatero per la realizzazione della maxi rotatoria terminal della statale 77 e del sottopasso ferroviario sulla statale Adriatica, avviato dalla Spa il procedimento finalizzato all’esproprio delle aree con la dichiarazione di pubblica utilità conseguente all’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe.

Sono arrivate ieri le lettere ai proprietari delle aree interessate dall’intervento che riguarda la riorganizzazione della viabilità all’incrocio tra la superstrada e la statale 16 (nella foto l’incrocio), mediante una nuova rotonda e un sottovia carrabile e pedonale in sostituzione del passaggio a livello. Per sessanta giorni, a partire dalla data dell’avviso, chi è portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potrà inoltrare alla Quadrilatero osservazioni, obiezioni, memorie scritte e documenti che saranno valutati dalla società.

Decine e decine i destinatari degli avvisi – tra questi anche le Ferrovie dello Stato – tutti proprietari dei immobili (abitazioni, negozi e uffici) che sorgono nel tratto della statale compreso tra via Martiri di Belfiore e via Carducci. L’esproprio riguarda pezzi di marciapiede e pertinenze private che saranno inglobati nel maxi cantiere della Quadrilatero in funzione di due opere ritenute fondamentali per migliorare la viabilità cittadina, allo svincolo tra statale e superstrada e a ridosso del passaggio a livello, oggi un tappo allo scorrimento del traffico. Infrastrutture contestate da chi vive nell’area dei lavori e che subirà pesanti disagi.

Lorena Cellini