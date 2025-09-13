Rotatorie e servizi igienici, partono i lavori

Nei prossimi mesi Recanati sarà interessata da importanti interventi di riqualificazione urbana, grazie a fondi regionali per un totale di un milione di euro.

Il progetto più rilevante è la realizzazione di una rotatoria all’incrocio del palazzo della strada dei Pali, opera attesa da tempo e ora finalmente finanziata con 500mila euro stanziati dalla Regione Marche, attraverso una delibera datata 29 luglio scorso. Sebbene questi fondi non siano ancora inseriti nel bilancio comunale attuale, dovranno essere utilizzati e rendicontati entro il 2026, rappresentando così un’opportunità strategica per migliorare la viabilità in un punto nevralgico della città.

Ma non finisce qui. Altri 500mila euro saranno destinati alla riqualificazione dei bagni pubblici e dei parcheggi, interventi che inizieranno già da questo mese. Tra le opere previste spiccano la costruzione di due nuovi bagni pubblici, uno in piazza Leopardi, nel cuore del centro storico, tra l’attuale sede della distribuzione dei sacchetti dei rifiuti e l’ex Iat, l’altro nel parco di San Francesco ai torrioni, in un’area dove un tempo era presente un barbiere e che oggi è completamente priva di servizi igienici.

L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di questi lavori, in quanto il tema dei servizi igienici pubblici è spesso oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, non solo per la scarsità, ma anche per la scarsa visibilità di quelli già esistenti. Attualmente, ad esempio, esistono bagni pubblici a Montemorello (sotto all’ospedale, in via Badaloni) e sotto alla scalinata Broglio D’Aiano, ma la loro presenza non è adeguatamente segnalata.

Altra bella notizia è la comparsa in questi giorni del cartello in località Bellaluce, che annuncia l’imminente apertura del cantiere per la realizzazione della rotatoria finanziata dalla Provincia di Ancona e la compartecipazione del Comune di Loreto lungo la strada dei Pali, alll’altezza dell’incrocio con via Chiarino e via Costa Bianca. Un’opera anch’essa di diverse centinaia di migliaia di euro e che ha visto un percorso burocratico e tecnico molto tortuoso e lungo.

Asterio Tubaldi