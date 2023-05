Rotatorie: Gentili e Staffolani chiedono ’aiuto’ alla Provincia

Una nuova rotatoria all’intersezione tra la strada provinciale Fermana e la comunale in via Guido Rossa a Monte San Giusto. A occuparsi della progettazione sarà la Provincia come emerso nel corso dell’incontro tra il presidente Sandro Parcaroli e il sindaco Andrea Gentili. Parcaroli, infatti, ha proseguito nei giorni scorsi il suo ’viaggio’ sul territorio per incontrare i sindaci, facendo tappa a Monte San Giusto e Morrovalle. "Anche questo è stato un confronto molto costruttivo – commenta Parcaroli – perché mi ha permesso di conoscere le necessità dei due Comuni e capire come la Provincia, seppur con risorse sempre più limitate visto il continuo prelievo alle entrate cui è sottoposta, può intervenire per dare il proprio supporto". Con Andrea Gentili, sindaco di Monte San Giusto, presente anche il vicesindaco Gigliola Bordoni, si è parlato dei prossimi lavori in cantiere come la messa in sicurezza del ponte lungo la Provinciale Fermana che partirà entro l’estate (oltre 2 milioni di euro) e alcuni interventi per rifare l’asfalto lungo la Sp 46 per un importo complessivo di 200mila euro. Anche a Morrovalle il sindaco Andrea Staffolani (nella foto) ha chiesto un aiuto alla Provincia per la realizzazione di una nuova rotatoria poco prima del passaggio a livello e ora l’Ente sta verificando con i tecnici dell’ufficio Viabilità la possibilità di attuazione dell’intervento. "Per il Comune, inoltre, sono previsti 240mila nel 2023 per i lavori di risanamento della Sp 86 a Morrovalle Scalo – ha aggiunto Parcaroli – e altri 250mila euro per il risanamento del movimento franoso che ha interessato la Sp 10 Bivio-Vergini-Civitanova".