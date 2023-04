Rotatorie spot, sul mercato pure quella alla fine della superstrada

Rotatorie spot, anche quella alla fine della superstrada va sul mercato. Il Comune ha deciso di aprire le offerte ai privati per trovarne uno che vorrà abbellirla ma con l’avvertimento, a chi dovesse essere interessato ad adornarla con il proprio logo "che a breve la rotonda potrebbe essere interessata dai lavori di realizzazione della nuova rotatoria definitiva progettata dalla Quadrilatero" e che quindi per quanto sopra "l’amministrazione si riserva di revocare al soggetto aggiudicatario gli spazi qualora venga dato il via all’intervento". Chi formalizzerà, pertanto, il proprio interesse all’avviso pubblico che emanerà il Comune, poi non avrà diritto ad ottenere nessun indennizzo. Se a qualcuno verrà in mente di rischiare dovrà sottoporre all’Anas il progetto pubblicitario che dovrà obbligatoriamente contenere la dicitura ‘Città di Civitanova Marche’. L’amministrazione ha inoltre stabilito che per la rotatoria all’incrocio tra la statale 77 e la statale 16 non è dovuto alcun canone di concessione per il primo anno di occupazione. Per il prosieguo fissato un canone annuo a base di gara di 8mila euro.