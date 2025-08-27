Rothschild, la figlia dell’assistente: "Continuo a sperare nella verità. Chi sa qualcosa si penta e parli"

La speranza di trovare la verità non finirà mai. C’è stata per trentacinque anni, per tutto il tempo in cui l’inchiesta è stata chiusa la prima volta (nel 1989, ndr). E continuerà ad esserci ancora oggi, anche quando sarà chiusa la nuova inchiesta. Io spero che qualcuno, in punto di morte, per pulirsi la coscienza, si penta e racconti cosa accadde a mia madre e alla baronessa. Anche pensando al male che ha fatto a me e mio fratello, che avevamo già perso il papà". A parlare è Gioia Concina, figlia di Gabriella Guerin, l’assistente della baronessa Rothschild.

Dopo quarantacinque anni – e i recenti interrogatori a quattordici persone presenti all’epoca dei fatti – la morte di Jeannette Bishop May, 40enne inglese ex moglie del banchiere Evelyn Rothschild, e della 39enne friulana che le faceva da interprete, madre della Concina, è ancora avvolta nel mistero. Il "giallo dei Sibillini" resta il cold case più famoso delle Marche.

Lo scorso novembre la sezione del Ris di Roma che si occupa dei casi irrisolti ha ripreso in mano il fascicolo. E tra le dichiarazioni dei testimoni del tempo ha trovato qualcosa di dissonante, qualche contrasto che poteva aprire uno spiraglio: forse qualcuno a Sarnano aveva visto o sapeva qualcosa e non lo aveva detto. Il Ris e la procura di Macerata, che hanno riaperto il fascicolo lo scorso autunno per duplice omicidio, avevano valutato di risentire alcuni degli anziani. Alla fine però, rileggendo quanto raccolto, sarebbe troppo poco per accusare qualcuno. A breve quindi l’inchiesta dovrebbe essere chiusa di nuovo, senza risposte e senza indagati.

Il sospetto più forte è che le due donne furono rapite, ma forse il ricatto andò male e loro furono uccise. La figlia della Guerin su questo fronte preferisce non sbilanciarsi, perché non conosce davvero quali siano gli scenari possibili. "Credo però che non sia solo il segreto di una persona – afferma la Concina –, ma di più persone. L’unica possibilità di svolta ci sarà quando chi sa si decida a parlare. Non so su che basi sia stata riaperta l’inchiesta e se sarà chiusa davvero a breve, ma confido nel pentimento di qualcuno con la coscienza sporca. Io continuo a sperare e ad affidarmi a Dio, come ho fatto sempre nella vita".

Nel settembre 1978 la Guerin, per il battesimo della figlia, scelse come madrina e padrino Jeannette e il suo secondo marito Stephen May. Il marito era morto mentre aspettava nel grembo la secondogenita, Gioia (arrivata dopo nove anni dal primo figlio). Il 29 novembre 1980 la baronessa Rothschild, affascinante personaggio del jet set mondiale innamorata della montagna e appassionata di arredamento e antiquariato, sparì infatti da questo borgo insieme alla sua segretaria Guerin durante una bufera di neve. Il 18 dicembre l’auto della baronessa, una Peugeot scura, venne trovata nei pressi di Casa Galloppa, ad Acquacanina. Il 27 gennaio 1982 due cacciatori trovarono i resti a Podalla di Fiastra, a trenta chilometri dal luogo della scomparsa. Tante le piste che vennero seguite dagli inquirenti: quella locale, rapimento, morte per assideramento, il coinvolgimento della banda della Magliana per contrabbando di opere d’arte, legame col delitto Calvi.