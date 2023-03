Macerata, rottamate oltre 2.000 armi

Armi da rottamare

Macerata, 20 marzo 2023 - Pistole, fucili, sciabole, pugnali, coltelli e balestre. Nel biennio appena trascorso sono state rottamate, ovvero distrutte, oltre duemila armi al 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova, una struttura militare dell’Esercito Italiano nella quale avviene la rottamazione.

Le armi vengono raccolte nei Comandi territoriali dell’Arma in maniera spontanea oppure perché disposto dall’autorità giudiziaria: nel primo caso vengono depositate poiché gli interessati non ne gradiscono più il possesso o vengono ereditate da familiari che sono sprovvisti dei necessari titoli autorizzativi; nel secondo perché c’è una disposizione dell’autorità giudiziaria in quanto l’arma è oggetto di attività di indagine.

La collaborazione fra il Comando Provinciale Carabinieri di Macerata e il tribunale di Macerata, ha permesso inoltre di effettuare la rottamazione di più di cento armi confiscate ed in carico al tribunale.

Sempre in tema di controlli sul regolare possesso di armi, il comando provinciale dei carabinieri di Macerata ha disposto specifici controlli, che saranno intensificati nei prossimi giorni dai militari dell’Arma su tutto il territorio della provincia, al fine di prevenire e reprimere eventuali comportamenti delittuosi.