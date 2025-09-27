Rotto un tubo del gas, case evacuate e caos

La rottura di un tubo del metano ha generato una maxi perdita di gas a Porto Potenza. Sono dovuti intervenire in forze i vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare cinque palazzine. La fuga di metano ha imposto anche la chiusura dell’A14 e di conseguenza ha paralizzato il traffico lungo la statale. E alla fine, metà Porto Potenza è rimasta senza la fornitura di gas: per sicurezza sono state staccate circa 3mila utenze tra la zona sud e nord. Questo il caos scoppiato ieri, verso le 8, mentre erano in corso i lavori di realizzazione della nuova rete del metano in via Beethoven, all’altezza del civico 40. Stando a una prima ricostruzione, un escavatore avrebbe urtato e rotto con la pala meccanica un grosso tubo del metanodotto, causando un’ingente perdita di gas. All’interno di tutti i palazzi nel raggio di 500 metri si è sentito un forte odore di metano, e l’aria è diventata irrespirabile. Quindi è stato lanciato l’allarme e sono arrivati i vigili del fuoco di Civitanova e Macerata, con il supporto di una squadra specializzata. Oltre a loro, sono intervenuti gli uomini della Protezione civile comunale, la Croce Rossa di Porto Potenza e la polizia locale. Sul posto anche il sindaco Noemi Tartabini. Gli inquilini di cinque palazzine in via Beethoven sono stati fatti uscire di casa in via precauzionale, ed è stata disposta per un paio di ore la chiusura del tratto autostradale A14 Civitanova-Porto Recanati. Il traffico è stato dirottato sull’Adriatica, dove si sono formate lunghe code.

"In particolare abbiamo fatto uscire di casa alcune persone con disabilità – spiega Carlo Carlini, coordinatore comunale della Protezione civile –. Poi tutti i residenti sono potuti rientrare, perché i vigili del fuoco hanno rilevato che la situazione stava migliorando". In via Beethoven sono arrivati gli operai della ditta Adrigas per la riparazione del tubo, fermando poi la fuga di gas. Al contempo sono state staccate quasi 3mila utenze domestiche. "L’impianto di distribuzione ha subito una rottura a causa di alcuni lavori di scavo – ha spiegato la Adrigas, che gestisce l’impianto –. Le conseguenze sono state la chiusura di una centrale, e la mancanza di fornitura di gas per circa 3mila utenze. Il ripristino ora sarà graduale, non immediato, a causa delle procedure di sicurezza. Non c’è nessun pericolo per la cittadinanza. La rottura è stata causata da una ditta terza estranea ad Adrigas".

Già nel pomeriggio di ieri sono stati riattivati i primi contatori. "I vigili del fuoco hanno svolto le rilevazioni per verificare la concentrazione del metano nelle abitazioni in via Beethoven – ha scritto in una nota il Comune di Potenza Picena –. I valori sono risultati nella norma. È stato pertanto concluso il loro intervento. Adrigas ha lavorato per riattivare la fornitura di gas a tutte le attività commerciali. Stamattina, 12 tecnici Adrigas provvederanno alla riattivazione delle utenze private".

Giorgio Giannaccini