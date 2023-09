Rottura linea idrica a Porto Recanati: disagi e avvisi in ritardo

Diversi disagi si sono registrati giovedì, a Porto Recanati, quando si è verificata una rottura alla linea idrica che ha portato alla mancanza dell’acqua in tante abitazioni del paese. Il problema è scoppiato nel tardo pomeriggio e il disservizio ha coinvolto quasi tutta la città: dal quartiere Scossicci-Del Sole fino al quartiere Europa, passando anche da corso Matteotti. In serata il sindaco Andrea Michelini, su Facebook, ha spiegato: "Astea ci ha appena informati che si è verificata una rottura delle condotte idriche in via Sorcinelli. Si stanno verificando disagi e mancanza di acqua in altre zone della città, i tecnici Astea sono al lavoro per risolvere la problematica". In nottata la situazione si è poi risolta, ma presto sono arrivate le critiche del coordinamento locale della Lega: "Continua l’imbarazzante modo di amministrare la città della giunta Michelini. Giovedì, una buona parte di Porto Recanati è rimasta senza acqua per ore. L’assurdo sta nel rilevare che i nostri amministratori erano a conoscenza dell’inconveniente sin dalle 19, e ne hanno dato comunicazione solo via social verso le 21. Ci viene da chiedere al sindaco se non fosse stato il caso di far girare la macchina dei vigili o della Protezione civile per avvisare con un megafono i cittadini".