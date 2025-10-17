Rottura tra Federazione e Acsi. Stop alla Tre Giorni Leopardiana

Un fulmine a ciel sereno sul mondo del ciclismo amatoriale e su Recanati, tanto che il Ciclo Club Recanati è stato costretto a cancellare tutti gli eventi in programma fra oggi e domenica: "Un colpo durissimo per noi e per il movimento amatoriale". La tanto attesa "Tre Giorni Leopardiana", che avrebbe dovuto animare la città con gare, festa e solidarietà, è annullata non per scelta degli organizzatori, ma per effetto della drastica interruzione del rapporto di collaborazione tra la Federazione ciclistica italiana (Fci) e l’Acsi, l’ente di promozione sportiva a cui fa riferimento il Ciclo Club Recanati.

"Eravamo pronti a rilanciare una tre giorni ricca, emozionante, forse unica – spiegano dal Ciclo Club Recanati – ma dobbiamo annunciare con grande dispiacere che tutti gli eventi sono annullati. Non per nostra volontà, ma per una decisione nazionale che ci priva della possibilità di organizzare in sicurezza le gare". L’interruzione del protocollo tra Fci e Acsi ha generato una serie di conseguenze immediate: problemi di tesseramento, coperture assicurative e sicurezza in gara, con le moto scorta che hanno comunicato di non poter più operare nelle competizioni amatoriali Acsi.

"Abbiamo provato in ogni modo, anche in contatto con l’Acsi nazionale, a trovare una soluzione che salvasse la Leopardiana – aggiungono – ma questa volta non c’è stato nulla da fare". La rottura – spiegano dal club recanatese – non riguarda solo Recanati, ma tutta la rete nazionale del ciclismo amatoriale, che si trova ora paralizzata da un vuoto normativo e organizzativo. "Resta un’amarezza profonda – concludono dal Ciclo Club – per ciò che sarebbe stato e che invece non sarà".

Antonio Tubaldi