"Rovazzani critica chi costruisce. Non sarebbe male se si dimettesse"

"Al consigliere Rovazzani, forse perché frequenta poco Porto Recanati, è sfuggito il fatto che sono stati ben 50 gli appuntamenti che l’amministrazione comunale ha provveduto a organizzare in modo gratuito. Il suo modus operandi è dunque chiaro: criticare e provare a distruggere ciò che di sano si prova a costruire". Con queste parole al vetriolo il sindaco Andrea Michelini ribatte alle recenti critiche che gli erano state lanciate nei giorni scorsi da Alessandro Rovazzani, consigliere di minoranza con "Porto Recanati 21-26".

"Abbiamo letto a mezzo stampa le dichiarazioni del consigliere Rovazzani (Porto Recanati 21-26) – dice Michelini –, riferite a una carenza di eventi che, a suo dire, avrebbero dovuto allietare le serate della nostra cittadina. Lui lamenta la carenza di eventi che possano fungere da motore attrattivo per il turismo di Porto Recanati, per poi distinguersi con esposti su ipotetiche carenze regolamentari e organizzative riguardo a manifestazioni sportive di caratura mondiale svolte sul nostro territorio. Questo – aggiunge di nuovo il sindaco – non ponendosi nessun problema se, a seguito delle sue azioni, funzionari comunali sono chiamati a dover risponderne, per poi ovviamente portare prove sul proprio corretto agire. Non sarebbe male se invece di alimentare polemiche a vanvera Rovazzani si dimettesse, lasciando lo scranno consiliare a qualcuno più lucido".

Sempre il primo cittadino portorecanatese aggiunge ancora: "In riferimento a Rovazzani, abbiamo quindi capito quanto sia incoerente la sua presa di posizione e quanto, pur di avere un minimo di visibilità, continui in modo persistente a coprirsi politicamente di ridicolo. Occorrerebbe una opposizione più lucida – conclude Michelini –, che abbia fatto tesoro dei propri numerosi errori passati e dei comportamenti scorretti recenti, avanzando critiche costruttive".

Giorgio Giannaccini