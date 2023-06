Rovazzani nel mirino: "Il Comune mi attacca"

di Giorgio Giannaccini

"Il consigliere di Porto Recanati 2126, Alessandro Rovazzani, è l’autore dell’anonimo blog ‘Pensando al futuro’". E’ questa l’accusa che ha avanzato ieri, sui social network, il gruppo di maggioranza "Civico Progetto Comune", guidato dal sindaco Andrea Michelini. Ma il chiamato in causa ha poi smentito categoricamente e si dice ora pronto ad adire le vie legali contro l’amministrazione comunale. Il caso è scoppiato nel primo pomeriggio, quando sulla sua pagina Facebook "Civico Progetto Comune" ha pubblicato il post dove sono stati allegati due screenshot, che ritraevano il lungomare sporco. E negli scatti compariva il nome di Alessandro Rovazzani. "Oggi, dopo sette anni di attività della pagina ‘Pensando al Futuro’, abbiamo finalmente scoperto il suo anonimo ispiratore – ha scritto la maggioranza –. Tutti si chiedevano chi fosse. Oggi, per un errore tecnico, si è svelata alla cittadinanza la sua identità. Ebbene sì, dagli screenshot che pubblichiamo, è chiarissimo desumere che il gestore della pagina, o quanto meno l’autore o ispiratore, è il consigliere di Porto Recanati 2126, Alessandro Rovazzani. La sua firma è chiara e ampiamente documentata. La scoperta ci ha lasciato non poco sorpresi. Evidentemente il consigliere Rovazzani preferisce esercitare il suo mandato così".

Tuttavia Rovazzani ha subito smentito nella maniera più assoluta, e anzi ha aggiunto che la questione potrebbe non finire qui. "In città è risaputo chi sia realmente l’autore di quel blog – ha affermato Rovazzani –, e quindi anche l’amministrazione sa con certezza che quella persona non sono io. Ma questa bugia è stata detta per attaccare la mia persona. Adesso mi confronterò con il mio gruppo, per capire se è necessario sporgere una querela per diffamazione contro la maggioranza. La verità è che domenica, a metà giugno, il lungomare era pieno di rifiuti. Perciò ho scattato quelle foto per documentare la situazione, condividendole sulla chat WhatsApp di ‘Porto Recanati 2126’. Comunque, l’amministrazione dovrebbe preoccuparsi a valutare come sta svolgendo il suo mandato, anziché guardare ai consiglieri di minoranza, dato che in due anni non ha fatto nulla per la città e si è dimostrata incapace e incompetente".