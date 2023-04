Rovazzani: "Non è la prima volta, il pugno chiuso di Casali è intenzionale"

Adesso, anche gli altri gruppi di minoranza si dicono alquanto critici verso il vicesindaco Giuseppe Casali, già aspramente attaccato dai rappresentanti di Centrodestra Unito. A detta di quest’ultimi, l’amministratore portorecanatese avrebbe più volte votato durante lo scorso Consiglio comunale con il pugno chiuso, facendo un chiaro riferimento al saluto utilizzato da militanti e simpatizzanti dell’estrema sinistra. Secondo Alessandro Rovazzani, esponente di Porto Recanati 21-26, non sarebbe vero quanto aveva poi spiegato Casali, e cioè che il gesto non era voluto. "E’ da stupidi credere che quel pugno chiuso non era intenzionale – commenta Rovazzani -, perché Casali in ogni suo intervento mette sempre in risalto di essere un uomo di estrema sinistra. In Consiglio comunale bisogna tenere una certa condotta, come più volte ha detto il sindaco Andrea Michelini, e quindi sarebbe stato opportuno non fare quel gesto. E’ stata una mancanza di correttezza, sebbene non costituisca reato. Più che altro dovrebbe essere il sindaco Michelini a indurre tutti i membri della maggioranza ad assumere un atteggiamento partitario verso la minoranza. E non va bene che i rappresentanti dell’amministrazione vadano in Consiglio non preparati: ad esempio è inammissibile che l’assessore Loredana Zoppi non conosca le schede allegate al bilancio".

Non troppo diversa l’opinione di Salvatore Piscitelli, capogruppo di Civici per Porto Recanati. "Se è vero, come ha detto Casali, che il pugno alzato non c’entrava nulla, allora va bene – osserva Piscitelli -. Altrimenti, se lo avesse fatto intenzionalmente ha sbagliato sede compiendo un atto poco opportuno, in quanto lui ha un ruolo istituzionale". Tuttavia, Piscitelli si dice perplesso soprattutto sul bilancio approvato dalla maggioranza: "Parliamo di un bilancio povero, che comprende molte opere pubbliche comprese nel piano precedente. E anzi diverse sono nella fase iniziale, quello dello studio di fattibilità, e prima che si arrivi al progetto esecutivo ci vorrà del tempo. Fanno da padrone i nove milioni per le scogliere a Scossicci, ma parliamo di un finanziamento regionale e con il Pnrr si poteva fare molto di più, oltre al nuovo asilo nido. Insomma, in due anni l’amministrazione non ha fatto nulla di concreto".

g. g.