"Rsa, ancora non pagati gli stipendi arretrati"

di Asterio Tubaldi

La gestione della rsa (residenza sanitaria assistita), servizio erogato dall’Asur, sembra sparita dai radar delle forze politiche che pure avevano dedicato, appena 5 mesi fa, un’apposita seduta di Consiglio, con tanto di presenza dell’allora direttore dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi, tutti preoccupati perché il servizio non venisse sospeso e la struttura smembrata, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, al 30 settembre 2022, fra l’Asur e la cooperativa "Residenza il Corso". Dopo una lunga trattativa fra Regione, cooperativa e organizzazioni sindacali, i dipendenti della struttura di via XX Settembre ottennero, finalmente, nel novembre scorso – ricorda Laura Raccosta della Cisl Fp di Macerata – "il pagamento dal loro datore di lavoro degli stipendi di maggio, giugno e luglio. Ma da allora tutto è fermo e non c’è traccia per loro delle mensilità di agosto e settembre, dei dovuti ratei della 13 esima, del Tfr maturato e del pagamento delle ferie non godute". Parliamo, naturalmente, del periodo in cui gli operatori della rsa, infermieri ed Oss, ancora risultavano alle dipendenze della cooperativa. Poi, con il primo ottobre, si è avviata una nuova fase con l’accordo fra Regione e la Fondazione Ircer di Recanati che gestisce l’attigua casa di riposo Ester Gigli. L’ente privato, il cui consiglio di amministrazione, comunque, viene ancora eletto dal sindaco di Recanati, ha accolto la richiesta di subentrare alla cooperativa nella gestione del servizio per un periodo di tre mesi, cioè sino al 31 dicembre scorso, data entro la quale sarebbe stata completata la gara di appalto per la scelta del nuovo gestore. Le cose, però, non sono andate esattamente così tant’è che l’Asur ha chiesto agli Ircer la disponibilità di una ulteriore proroga sino al prossimo 31 marzo. Nel frattempo, quasi tutto il personale, che già operava nella rsa, è stato assorbito temporaneamente dagli Ircer e solo poche unità dalla cooperativa Pars. Da ottobre, quindi, il pagamento degli stipendi sono ripresi regolarmente, ma delle due mensilità arretrate (agosto e settembre), del Tfr, della tredicesima e delle ferie non godute neppure l’ombra. È per questo motivo che sono state aperte vertenze individuali contro la cooperativa da parte di tutti i dipendenti. Eventualmente sarà l’Asur che, in subordine, dovrà rispondere alle legittime richieste dei dipendenti. Oggi la rsa viaggia a ritmo ridotto con meno della metà degli ospiti che, prima delle difficoltà accusate dalla vecchia gestione, aveva: a fronte, infatti, dei 40 posti-letto disponibili, ne sono occupati solo 13.