"Rsa, appalto per la gestione entro fine aprile"

di Asterio Tubaldi

Botta e risposta a distanza fra il primo cittadino di Recanati, Antonio Bravi, e l’Ast 3 di Macerata sui tempi di affidamento della nuova gestione della Rsa di via XX Settembre di Recanati, struttura che sorge attigua alla casa di riposo. Grazie anche a questa vicinanza che la gestione momentanea del servizio della struttura sanitaria è stato affidato dal primo ottobre scorso alla fondazione Ircer che già si occupa, con il proprio personale, all’attività della struttura protetta per anziani e soggetti fragili. Il sindaco Bravi è polemico, però, quando parla di eccessive lungaggini da parte dell’Ast 3 nell’individuare il nuovo gestore della Rsa che continua ad operare con la metà dei posti letto disponibili vuoti. Anni addietro, infatti, prima del Covid e delle difficoltà emerse poi con la cooperativa "Residenza il Corso", che con l’Asur aveva un contratto per la gestione del servizio, la struttura riabilitativa vantava a pieno regime 40 posti letto tutti occupati, mentre oggi gli ospiti sono appena 20, esattamente la metà. Comprensibile, quindi, come per soddisfare le richieste di accesso alla struttura da parte dei tanti pazienti in lista di attesa si voglia accelerare i tempi della gara di appalto aperta nel novembre scorso. Ecco perché il sindaco Bravi insite ricordando che "dopo mesi di incontri e negoziazioni, che hanno accompagnato la pubblicazione del bando, si è arrivati nuovamente sotto scadenza a una lunga proroga del contratto, attualmente in essere con gli Ircer". La prima proroga è avvenuta a fine anno sino al 31 marzo, mentre la seconda, scattata in questi giorni, prevede come termine ultimo il 31 luglio. Francamente troppo in là. La replica dell’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini non si fa attendere. "Mi sono personalmente informato dal nuovo direttore dell’Ast 3 di Macerata che mi ha assicurato che da parte nostra si stanno rispettando le scadenze previste per gli appalti ed entro aprile, massimo i primi giorni di maggio, ci dovrebbe essere l’affidamento del servizio". Tre le ditte in gara, di cui due sembrano presentare solide credenziali. Comunque, si procede con il massimo scrupolo per evitare sorprese come è accaduto in passato. Non c’è quindi che attendere. "Siamo fortunati – conclude la sua analisi il sindaco Bravi – per il fatto che disponibilità e competenza nella gestione di questa tipologia di strutture, delicate di per sé e ancora di più dopo la situazione di emergenza pandemica, non mancano alla dirigenza e al personale che attualmente vi lavora".