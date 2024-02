"Per la Rsa di San Ginesio i soldi ci sono e l’importo stanziato salirà a 7,4 milioni". Così il commissario straordinario Guido Castelli risponde all’allarme del consigliere di minoranza, Nicola Ferranti, che ha coinvolto persino l’ex ministro Maria Stella Gelmini in un’interrogazione parlamentare al Senato sul tema della ricostruzione della struttura per anziani. "Sulla Rsa di San Ginesio – spiega il senatore Castelli – è in corso un confronto costante e continuo con il sindaco Giuliano Ciabocco e si stanno compiendo tutti i passi necessari. L’importo per l’intervento passerà dai 5,9 milioni finanziati in Ordinanza, agli oltre 7 milioni previsti dal progetto esecutivo, attualmente in fase di validazione. Una volta avvenuto questo passaggio, si procederà all’integrazione delle risorse da parte della Struttura commissariale e all’indizione della gara di affidamento dei lavori. Le risorse ci sono e saranno prontamente assegnate: affermare il contrario ha come solo effetto quello di disorientare la comunità".

Inizialmente, con l’ordinanza 109 del 2021, per la Rsa erano stati stanziati 5,9 milioni poi aumentati a 6,3 milioni in sede di Conferenza regionale in occasione dell’approvazione del progetto definitivo e ora, sulla base dei recenti aggiornamenti forniti dall’Ufficio Speciale Ricostruzione il budget verrà ulteriormente implementato fino a 7,4 milioni.

"L’intervento di San Ginesio – sottolinea Castelli – è inserito nell’ordinanza 109 al pari di altre 12 opere di riparazione post-sisma di rilievo ospedaliero o sanitario delle Marche che, nel loro complesso, ammontano a 45,8 milioni. Insieme alla Regione abbiamo deciso di avviare un piano di recupero post-sisma dell’edilizia ospedaliera di rilevanza ben più articolato e strategico di quello inizialmente ipotizzato con l’ordinanza 109 che, fra l’altro, non aveva sufficiente dotazione finanziaria. Ad oggi, il fabbisogno è almeno raddoppiato rispetto all’inizio, anche a causa dell’esponenziale aumento dei costi della ricostruzione. In ossequio al principio di corretta gestione delle risorse pubbliche, si è stabilito di procedere alla progettazione esecutiva di ciascuna opera e di avviare le singole gare sulla base dell’entità di ciascun intervento. Così è stato per gli ospedali di Amandola e di Tolentino e così sarà per gli interventi relativi a Fabriano, San Ginesio e Offida e, a seguire, di Macerata, San Severino, Matelica e Sarnano". In sintesi, solo una volta pronto il progetto esecutivo, con la previsione dei costi reale e aggiornata, sarà integrato ciascun stanziamento e le risorse saranno rese disponibili nel momento in cui potranno essere effettivamente spese.