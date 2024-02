Rsa di San Ginesio, il Pd alla carica. Incontro sulla sanità nell’entroterra

Domani alle 21 al pub Mirage di Passo San Ginesio il Partito democratico, con il consigliere Romano Carancini e il segretario provinciale Angelo Sciapichetti, interverrà sul tema della Rsa e della sanità nell’entroterra. "Per la Rsa di San Ginesio non solo i lavori non sono iniziati – spiegano –, ma non c’è nemmeno traccia di una gara per l’affidamento. Questo dopo le promesse di Baldelli 2021, secondo le quali si sarebbe dovuti partire entro qualche mese". A ciò, secondo i dem, "si aggiunge che il Decreto 90 del 2 febbraio 2024 a firma commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli dirotta la somma di 5.952.424 destinata al Distretto di San Ginesio insieme a quelli di altri comuni come Offida, Fabriano, Macerata e Sarnano alla realizzazione dell’ospedale di comunità di Tolentino che doveva invece essere realizzato con altri fondi della ricostruzione.

Un fatto grave, dal consigliere Carancini già denunciato in assemblea regionale, a cui l’assessore Baldelli ha dovuto rispondere ammettendo che il progetto esecutivo è fermo perché ci sarebbero "difficoltà interpretative" della normativa vigente. Il sindaco di San Ginesio ha risposto dicendo che il commissario Castelli lo avrebbe rassicurato con una lettera, "come se a fronte di un decreto che toglie ufficialmente le risorse alla Rsa, possa bastare una generica lettera di rassicurazione", dice il Pd. All’incontro di domani saranno presenti i rappresentanti sindacali del territorio.