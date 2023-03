"Rsa, gli anziani saranno trasferiti"

di Lucia Gentili

La sera del 26 ottobre 2016 la casa di riposo di Pioraco era stata gravemente danneggiata dal terremoto. Gli ospiti erano stati trasferiti in alcuni spazi dell’ospedale di Matelica, dove si trovano tutt’oggi. Ma ancora per poco.

"A breve scade la convenzione della cooperativa che li gestisce – spiega il sindaco di Pioraco Matteo Cicconi – e non ci sono più le condizioni di proseguire. Gli spazi infatti non hanno più i requisiti previsti dalla normativa. Così, anche per dare loro una sistemazione più consona, con ambienti esterni e una funzionalità migliore, gli anziani saranno trasferiti in altre strutture residenziali limitrofe del territorio, in attesa della fine dei lavori alla casa di riposo di Pioraco, che dovrebbe avvenire fra un paio di anni. L’obiettivo principale è far star bene gli ospiti. Intanto la cooperativa, in vista della scadenza del contratto fra poche settimane, ha manifestato formalmente la non disponibilità alla proroga (anche alla luce appunto delle nuove normative di settore), per cui interromperà la gestione e non rinnoverà la convenzione. Gli ospiti attualmente sono 14 (di cui un paio di Pioraco e il resto del territorio); verranno ricollocati nelle strutture residenziali vicine; in particolare, i sette ospiti in convenzione con il Comune di Pioraco saranno trasferiti tutti insieme nella casa di riposo di Matelica, che ringraziamo per la disponibilità. E ringraziamo anche l’amministrazione comunale per averci ospitato in tutti questi anni. L’auspicio adesso è che i lavori a Pioraco procedano in modo spedito. Quando saranno terminati, si farà una nuova gara d’appalto per la gestione del servizio". Il cantiere è partito. L’intervento, eseguito dalla ditta Socim spa di Napoli, riguarda la riparazione dei danni, con miglioramento sismico ed efficientamento energetico, e soprattutto la rifunzionalizzazione della casa di riposo di Pioraco "Agnese Mataloni" secondo le ultime normative socio-sanitarie in vigore. L’importo complessivo ammonta a 2 milioni e 300mila euro. "Ora la ditta sta smontando gli ascensori all’interno per iniziare a lavorare sulla parte in muratura", conclude il sindaco.