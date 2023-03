"Rsa, i lavoratori non dobbiamo pagarli noi dell’Ast"

Non giungono buone notizie ai lavoratori della Rsa di Recanati che, come abbiamo già riferito, reclamano ancora il pagamento degli stipendi dei mesi di agosto e settembre dell’anno scorso. Stipendi che la vecchia gestione della cooperativa "Residenza il Corso" avrebbe dovuto saldare dopo la cessione di ogni rapporto contrattuale con l’ex Area Vasta 3. Oltre alle due mensilità i dipendenti attendono anche il pagamento del Tfr, tredicesima e ferie non godute. La direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata fa sapere che non può più sostituirsi alla cooperativa nel pagamento degli stipendi perché il rapporto contrattuale con l’operatore economico, cioè la vecchia cooperativa, è cessato il 30 settembre e ad oggi "non ci sono partite debitorie nei confronti dell’operatore economico". In altre parole, se in passato, come è accaduto per i mesi di maggio, giugno e luglio, l’Area Vasta 3 ha esercitato il potere sostitutivo, per effetto della responsabilità solidale della stazione appaltante, nei limiti del debito che il committente (ex Area Vasta 3) aveva maturato verso l’appaltatore, per gli altri due mesi arretrati, agosto e settembre, non è più possibile. La direzione generale dell’Ast comprende il disagio che stanno vivendo i lavoratori ma, purtroppo, non può farci nulla.

Asterio Tubaldi