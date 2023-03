Rsa, presto si saprà chi guiderà il servizio In lizza tre cooperative

Dirittura di arrivo per l’aggiudicazione del servizio della Rsa di Recanati. È in questi giorni, infatti, al lavoro la commissione dell’Ast 3 per esaminare le tre proposte giunte nei termini prescritti per la gestione della residenza assistenziale sanitaria per anziani e persone in difficoltà di via XX Settembre. Il bando di gara è stato approvato dal direttore generale dell’Asur a fine novembre e il disciplinare di gara (importo a base di gara: 3.107.749 euro Iva esclusa quantificato su 20 posti letto, elevabili sino a 40, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, durata quattro anni rinnovabili per ulteriori due per un importo massimo di 10.877.122 euro) è stato pubblicato il 23 dicembre. Di conseguenza la data di scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata all’8 febbraio e il giorno dopo si è tenuta la prima seduta di commissione presieduta dal dirigente medico Massimo Palazzo e composta da Letizia Tesei, dirigente medico e Rosella Pisauro, coordinatrice infermieristica. A fare l’offerta sono state tre cooperative e precisamente "Assistenza 2000" di Ascoli Piceno, il consorzio di cooperative "Kursana" facente parte del gruppo tedesco Dussman, e la cooperativa sociale onlus "Insieme" di Atena Lucana (SA). Nel frattempo il servizio è a carico della Fondazione Ircer.

Antonio Tubaldi