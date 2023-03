Rsa, rimane la Fondazione Ircer fino al 31 luglio

di Asterio Tubaldi

Arrivata ieri pomeriggio, in zona Cesarini, la richiesta alla Fondazione Ircer di Recanati di proseguire, almeno sino al 31 luglio, la gestione della Rsa (Residenza sanitaria assistita) di via XX Settembre che oggi ospita circa 20 pazienti su 40 posti letto disponibili. "Un po’ lo avevamo immaginato – commenta Giacomo Camilletti, presidente della Fondazione –, non avendo avuto alcuna comunicazione dall’Ast3. Ora dobbiamo correre per riconfermare ancora una volta i contratti con il personale socio-sanitario necessario per garantire la piena funzionalità del servizio il cui coordinamento fa capo all’Asur stessa". Come si ricorderà la Fondazione Ircer subentrò nella gestione della Rsa, i cui locali peraltro sono contigui alla struttura protetta gestita dagli stessi Ircer, dall’ottobre quando l’Asur chiuse il rapporto con la cooperativa "Residenze Il Corso" che aveva in gestione la struttura sanitaria. Dopo una lunga trattativa, inattesa dell’espletamento della nuova gara d’appalto, il servizio fu affidato appunto alla Fondazione Ircer prima sino alla fine dell’anno e poi sino al 31 marzo, prorogata ora sino al 31 luglio. Eppure il bando di gara è stato approvato dal direttore generale dell’Asur a fine novembre e il disciplinare di gara (importo a base di gara: 3.107.749 euro Iva esclusa quantificato su 20 posti letto, elevabili sino a 40, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, durata quattro anni rinnovabili per ulteriori due per un importo massimo di 10.877.122 euro Iva esclusa) è stato pubblicato il 23 dicembre scorso (tre mesi dopo il primo affidamento del servizio alla Fondazione Ircer) e la scadenza per presentare le offerte era stata fissata all’8 febbraio. Sono solo tre le offerte pervenute negli uffici amministrativi dell’Asur: "Assistenza 2000" di Ascoli Piceno, il Consorzio di Cooperative "Kursana" facente parte del gruppo tedesco Dussman, e la cooperativa sociale onlus "Insieme" di Atena Lucana (Sa). La commissione di gara, presieduta dal dirigente medico Massimo Palazzo e composta da Letizia Tesei, dirigente medico e Rosella Pisauro, coordinatrice infermieristica, è ora al lavoro per scegliere l’offerta migliore. "Parliamo di un servizio rivolto a persone anziane e fragili – commenta infine Camilletti – e dobbiamo essere accorti e precisi nel garantire la migliore assistenza possibile. Noi certamente faremo tutta la nostra parte". Rimane inspiegabile come una gara di appalto aperta a novembre abbia bisogno ancora di tempo.