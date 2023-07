Rsa, si cerca personale: inizia la nuova gestione

di Asterio Tubaldi

Conto alla rovescia per l’avvio della nuova gestione della Rsa di Recanati, la residenza sanitaria assistenziale. La ’Cooperativa sociale Assistenza 2000’, con sede ad Ascoli, che ha vinto la gara di appalto, dal primo agosto subentrerà alla ’Fondazione Ircer’ che si era resa disponibile da settembre dell’anno scorso a garantire il servizio. Ora la nuova società ascolana non solo ha rinnovato tutti i contratti con il vecchio personale, pur se per soli quattro mesi, il cosiddetto periodo di prova, prima di far scattare quelli a tempo indeterminato, ma ha aperto anche un avviso per selezionare nuovi ausiliari e chi è interessato può inviare la sua candidatura, completa di curriculum, all’indirizzo email: [email protected] (contatto telefonico 0736344135). Si richiede, naturalmente, esperienza in servizi analoghi. Il contratto che sarà applicato è quello delle cooperative sociali, livello d’inquadramento economico A1. L’assunzione proposta per ora è a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a indeterminato, turno di lavoro giornaliero. La nuova gestione parte, quindi, con il proposito di incrementare il servizio e con esso l’orario di lavoro dei suoi dipendenti, gli stessi che, purtroppo, si portano ancora dietro pendenze con la vecchia gestione, prima che subentrasse la ’Fondazione Ircer’, fra cui due mensilità non pagate, quelle di agosto e settembre del 2022, i dovuti ratei della 13esima, il tfr maturato e il pagamento delle ferie non godute. Come si ricorderà, la ’Fondazione Ircer’ subentrò nella gestione della Rsa, i cui locali peraltro sono contigui alla struttura protetta gestita dagli stessi Ircer, dall’ottobre scorso quando l’Asur chiuse il rapporto con la cooperativa ’Residenze Il Corso’ che aveva in gestione la struttura sanitaria. Questa soluzione provvisoria s’era resa necessaria per evitare la diaspora dei pazienti che rischiavano di dover essere trasferiti in diverse strutture, fra cui il reparto delle cure intermedie dell’ospedale di Recanati. A fine novembre era stato pubblicato il bando e il disciplinare di gara dal direttore generale dell’Asur (importo a base di gara: 3.107.749 euro iva esclusa, annuo quantificato su 20 posti letto, elevabili sino a 40, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, durata quattro anni rinnovabili per ulteriori due per un importo massimo di 10.877.122 euro, iva esclusa). La scadenza per presentare le offerte era stata fissata all’8 febbraio. Quindi l’appalto era stato aggiudicato alla ’Cooperativa sociale Assistenza 2000’ con sede ad Ascoli per un importo complessivo di 10.750.045,64 euro, iva esclusa, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.