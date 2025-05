Rsu dell’istituto Mattei. Le elezioni sono legittime

Si chiude con la convalida ufficiale da parte della commissione elettorale la controversa vicenda del rinnovo della Rsu all’Iis "E. Mattei" di Recanati le cui votazioni si sono svolte a metà di aprile. A fugare ogni dubbio sulla legittimità delle operazioni è stato il verbale in cui la commissione ha ritenuto valide le votazioni trasmettendo la documentazione all’Aran. Una decisione che arriva dopo giorni di tensioni, culminate con una formale diffida inviata alla dirigente scolastica dell’Istituto da parte delle sigle sindacali Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua. Le organizzazioni hanno contestato ogni possibile interferenza dell’amministrazione scolastica nelle procedure elettorali sottolineando come le elezioni Rsu rientrino nella piena competenza delle parti sindacali mentre alla scuola spetta unicamente il supporto logistico e la trasmissione dei dati finali. Nel documento si richiama la dirigente, Antonella Marcatili, ad astenersi da ulteriori azioni che possano intralciare il lavoro della commissione avvertendo che eventuali interferenze configurerebbero un comportamento antisindacale. Nel verbale conclusivo del 24 aprile, la commissione elettorale ha ribadito che, per evitare aggravi di costi e tempi per la pubblica amministrazione, e in assenza di elenchi corretti dell’elettorato attivo da parte dell’Usr Marche, le elezioni si considerano valide. Tuttavia, nel caso in cui arrivassero tali elenchi, la commissione si riserva di riconvocarsi per ulteriori valutazioni. Nel frattempo, è stata ufficializzata la nuova Rsu d’Istituto, composta da Antonella Pettinari e Silvia Paolini (Cisl Scuola), Fulvio Antonio Cuomo e Massimiliano Politi (Flc-Cgil), Dina Pieroni (Snals-Confsal) e Antonio Davide Pantò (Uil Scuola Rua). A chiarire ulteriormente la posizione sindacale è Ivan Di Pierro, segretario provinciale Flc Cgil di Macerata: "La Commissione si è espressa nel rispetto degli accordi con l’Aran – spiega – ed è corretto che la scuola non possa intervenire nelle elezioni Rsu. La denuncia sugli elenchi errati è arrivata a urne chiuse, quando ormai le responsabilità non potevano che ricadere sull’amministrazione stessa". Di Pierro difende l’operato della commissione: "Ha agito secondo le regole, assumendosi un compito importante che spetta a lavoratori interni, non certo ai dirigenti. Ora, chi ritiene di avere motivi di contestazione, può attivare le vie formali previste". Si chiude così, almeno per ora, una vicenda che ha suscitato non poche polemiche. Resta da vedere se vi saranno ulteriori sviluppi legali o sindacali. Intanto, la Rsu si è ufficialmente insediata.

Asterio Tubaldi