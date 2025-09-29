Ruani e Neglia a bersaglio. La Rata si sblocca pure in casa

MACERATESE 2 SAMMAURESE 0

MACERATESE (4-3-1-2): Gagliardini; Ciattaglia, Mastrippolito, Morganti, Perini; Marras (18’ st Gagliardi), De Angelis, Ambrogi (18’ st Marchegiani, 32’ st Papa); Ruani (18’ st Nasic); Osorio, Neglia (2st Cirulli). A disp.: Cusin Pazzaglia, Vanza, Sabattini. All. Possanzini.

SAMMAURESE (3-5-2): Pollini; Oppizi, Dall’Osso (43’ st Tombesi), Magnanini; Dimitri, Sare, Zaccariello (1’ st Said), Bertrami (1’ st Lucatti), Conti, Nisi (1’ st Amadori), Casolla (43’ st Infantino). A disp.: Pazzini, Moncastelli, Deshkaj, Pericolo. All. Asta.

Arbitro: Cifra di Latina.

Reti: 40’ Ruani, 44’ rig. Neglia.

Note: spettatori 1.500. Espulso al 38’ per doppia ammonizione Dimitri. Ammoniti: Dimitri, Perini, Mastrippolito, Nasic. Angoli 3-5.

La Maceratese fa festa all’Helvia Recina - Pino Brizi con una vittoria molto importante sulla Sammaurese perché dà seguito a quella di mercoledì a Sora e proietta la squadra in una posizione di maggiore tranquillità in vista di una serie di partite contro le big. Non solo, è anche la giornata del ricordo del capitano Augusto Sabbatini, scomparso pochi giorni fa, al quale i tifosi hanno dedicato un coro e uno striscione, mentre la società ha fatto omaggio ai familiari di una maglia con il numero 377, cioè le sue presenze in biancorosso. Dopo una fase di studio in cui nessuna formazione prende il sopravvento, serve un lampo per accendere la gara. Ci pensa Neglia a raccogliere il lungo lancio dalle retrovie di Ambrogi, il giocatore addomestica la palla, arriva sul fondo e mette al centro un pallone che Ruani (40’), bravo a inserirsi, calcia dove il portiere non può intervenire. Ci vuole poi un attento Gagliardini (41’) a neutralizzare la conclusione di Oppizzi da distanza ravvicinata su azione di angolo. Il raddoppio porta la firma di Neglia (44’) che trasforma il rigore assegnato per il fallo di Zaccariello su Osorio.

Nella ripresa l’allenatore ospite cambia le carte in tavola per provare a dare una svolta alla gara. La Sammaurese si spinge avanti e Oppizi segna, ma la rete è annullata per posizione irregolare. I romagnoli alzano il baricentro e la Maceratese cerca di approfittarne, come quando Neglia (12’) fa partire un insidioso rasoterra sul quale Osorio non interviene in tempo. Spunto di Said (14’) il cui traversone viene raccolto da Casolla che calcia a botta sicura, ma vede il pallone infrangersi sui difensori. Amadori (20’) devia da pochi metri, ma non inganna Gagliardini. Ci prova Marchegiani (27’) dal limite, la palla finisce di poco sul fondo. Poi la Sammaurese gioca in 10 per l’espulsione di Dimitri per doppia ammonizione e in quel momento finisce la gara.