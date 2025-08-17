Ruba 100 metri cubi di gas. Denunciata

Manomette il contatore rimuovendo i sigilli, che erano stati apposti per morosità, e sottrae oltre cento metri cubi di gas.

È finita nei guai una 38enne di San Severino, denunciata alla Procura dai carabinieri della stazione di Pollenza, con l’accusa di furto aggravato perpetrato ai danni della società Italgas.

I militari, a seguito della denuncia sporta dal responsabile di zona della rete di distribuzione del gas, hanno accertato che la 38enne italiana, durante il periodo di permanenza nell’abitazione di residenza, dal mese di gennaio 2024 ad oggi, ha sottratto più di 100 metri cubi di gas dalla rete di distribuzione gestita dal colosso energetico Italgas, per un valore di circa 200 euro.

La manomissione era stata resa possibile tramile l’asportazione dei sigilli associati al contatore del gas.

La donna, all’esito degli accertamenti, è stata così denunciata. A inizio mese, invece, a finire nel mirino dell’Arma era stato un ladro d’acqua. Un 38enne algerino residente a Macerata era stato accusato di aver rubato all’Apm, la municipalizzata che gestisce il servizio idrico, circa 100 metri cubi d’acqua, anche in questo caso manomettendo il contatore.

I carabinieri del comando provinciale, appena ricevuta la denuncia, avevano fatto scattare le indagini.

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio, in un’ottica di prevenzione, per contrastare questo tipo di furti e reprimere ad esempio gli allacci abusivi.

l. g.