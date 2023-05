Ruba 5mila euro a un’anziana: denunciata

di Paola Pagnanelli

Un uomo aggredito dall’ex moglie con le forbici, un esibizionista in azione davanti a un asilo, la responsabile di un furto con l’abbraccio e gli ubriachi al volante nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Macerata. A Monte San Giusto i militari della stazione cittadina hanno denunciato un anziano per atti osceni in luogo pubblico. Alcuni insegnanti di un asilo avevano segnalato al comando dell’Arma che un pensionato, passando a piedi, aveva mostrato i genitali verso le finestre della scuola. Grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza, i carabinieri hanno individuato il soggetto. Sempre a Monte San Giusto è stata denunciata una donna. All’inizio di aprile, una 84enne che vive nel centro del paese aveva segnalato il furto di una collana e di un bracciale in oro, del valore di 5mila euro. I carabinieri hanno appurato che ad agire era stata una giovane straniera, la quale, dopo aver individuato la vittima seduta davanti alla sua casa, l’aveva avvicinata fingendo di conoscerla e le aveva dato un abbraccio affettuoso, ma traditore: così infatti le aveva sfilato i gioielli. I carabinieri hanno passato al setaccio le immagini della videosorveglianza, individuando un mezzo che risultava controllato più volte in tutta Italia, con diverse persone a bordo. Le indagini incrociate hanno permesso di risalire alla presunta autrice del furto e denunciarla. La refurtiva non è stata recuperata. "La politica adottata in questi anni di potenziare la videosorveglianza è stata una scelta che siamo orgogliosi di aver fatto – ha commentato il sindaco di Monte San Giusto Andrea Gentili –. Oggi come nel recente passato, possiamo dire che le nostre telecamere sono state fondamentali per l’attività delle forze dell’ordine. Un sentito grazie alla stazione dei carabinieri e alla polizia locale". A Mogliano i carabinieri sono dovuti intervenire in un’abitazione del centro, per una accesa lite tra due ex coniugi. Nel corso della discussione, la donna ha preso un paio di forbici e ha ferito l’ex marito al braccio, causandogli per fortuna una ferita non grave, con sette giorni di prognosi. La donna è stata denunciata per lesioni aggravate. A Montefano un uomo è finito nei guai: in casa aveva una pistola revolver con le munizioni, ma l’arma risultava tenuta in un altro Comune a un altro indirizzo. La pistola è stata sequestrata e lui denunciato. Intensa attività di controllo poi sul fronte della sicurezza stradale. Gli equipaggi del Nucleo radiomobile hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebbrezza. A tutti è stata ritirata la patente, a tre è stato anche sequestrato il veicolo perché il tasso alcolemico superava 1,5 grammi per litro; uno in particolare aveva un tasso di 2,77.