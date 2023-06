Ruba al supermercato, esce e fa a botte

di Giorgio Giannaccini

Un nordafricano è entrato in un supermercato e lì avrebbe arraffato delle confezioni di olio d’oliva e caffè senza pagarle, per poi uscire indisturbato. Ma subito dopo, appena fuori dall’esercizio commerciale, si è preso a male parole con un altro magrebino e così è cominciata una furente lite, finché non sono intervenuti i carabinieri a placare gli animi. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, a Porto Recanati. Intorno alle 14.40, il nordafricano che abita nella zona sud del paese si è diretto al Sì con Te di viale Europa. E una volta entrato ha arraffato la merce dagli scaffali, lontano da occhi indiscreti, uscendo poco dopo con tutta tranquillità dall’esercizio commerciale. Tuttavia, proprio all’esterno del negozio, ha iniziato a battibeccare con un connazionale e la situazione si è accesa a suon di urla. Nella concitazione, uno dei due ha anche spaccato una bottiglia di birra a terra. Così i responsabili del Sì con Te, preoccupati per quello che stava succedendo, hanno allertato i carabinieri della caserma di Porto Recanati. Immediatamente sono arrivati i militari dell’Arma, che hanno faticato e non poco a far ragionare i due stranieri. In tutto ciò, i carabinieri hanno pure scoperto, sul momento, che uno dei due avrebbe rubato quelle confezioni di olio e caffè al supermercato, quindi la merce è stata restituita al Sì con Te. Successivamente i nordafricani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati in caserma e adesso i carabinieri verificheranno che misure adottare nei loro riguardi. Il titolare del supermercato non ha sporto denuncia, ed è probabile che (almeno per lui) la faccenda finirà qua.