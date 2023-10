Ruba al supermercato, poi infastidisce un’anziana in strada

Ruba al supermercato poi infastidisce un’anziana per strada: i residenti chiamano la polizia. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via Verdi. "Qui non si vive più, ormai ogni giorno o quasi succede qualcosa. La gente ha paura ad uscire di casa la sera, da troppo tempo sopportiamo questa situazione nel quartiere: non solo degrado, ma anche spaccio e furti". Sono le parole di Andrea Pietroni, titolare del supermercato Crai di via Verdi, a due passi dalla stazione ferroviaria e da corso Cairoli. Ieri, "sono entrati nel supermercato, credo fossero in due, di solito vengono in coppia, uno distrae il personale e l’altro ne approfitta per rubare. Sono italiani, sui 35 anni, ma dall’accento non mi sembrano maceratesi – spiega Pietroni –. Comunque, stavolta non mi sono accorto di nulla". Ma poco dopo che il ragazzo è uscito dal market, in strada "avrebbe infastidito un’anziana, le si era avvicinato e non si capiva cosa voleva da lei".

I residenti hanno chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti, il ragazzo diceva che non aveva fatto nulla di male. "La polizia però gli ha trovato addosso due bottiglie di liquori, li aveva nascosti sotto il giubbotto, diciamo che questi soggetti non rubano per fame, ecco – il commento amaro del titolare del Crai –, ormai li conosciamo. Una delle due bottiglie era di Amaro del Capo, in effetti poi sono andato a controllare ed era sparita dallo scaffale. Non sappiamo più cosa fare, io qui ho subìto quattro rapine, di cui una con pistola. In un altro caso mi hanno preso il portafoglio e due anelli d’oro dal grande valore affettivo, è stato strano, era come se mi stessero tenendo d’occhio. Siamo davvero stanchi, la realtà sta cambiando in peggio e questa zona è diventata un disastro. Non ci dispiacerebbe che nel quartiere ci fossero più controlli delle forze dell’ordine".

Chiara Gabrielli