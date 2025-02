Ruba alcolici al supermercato, i commessi lo bloccano: arrestato un 62enne

Macerata, 22 febbraio 2025 – Ruba alcolici dagli scaffali del supermercato e nasconde le bottiglie nello zaino. È stato arrestato in flagranza per furto un sessantaduenne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri della stazione di Macerata, durante un servizio straordinario del controllo del territorio, hanno fermato l’uomo, residente in provincia, all’esterno del supermercato Oasi del capoluogo. Questi, dopo essersi impossessato di diverse bottiglie e averle messe all’interno del suo zaino, si è diretto repentinamente verso l’uscita pensando di farla franca. Ma è stato sorpreso da alcuni dipendenti del centro commerciale che lo hanno bloccato e trattenuto sino al tempestivo intervento della pattuglia della stazione di Macerata. Dopo essere stato identificato, è stato trovato in possesso degli alcolici ed è stato arrestato per furto aggravato. Ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto il giudizio direttissimo per la mattinata di oggi. Non solo l’arresto. Nel corso del pomeriggio e della serata di ieri, la compagnia dei carabinieri di Macerata ha messo in atto un ampio servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, con l’obiettivo di intensificare l’attività preventiva e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. L’operazione ha previsto una serie di verifiche mirate nei luoghi considerati più sensibili e in quelli a maggiore rischio. I controlli, svolti dalle stazioni carabinieri e dal nucleo operativo e radiomobile, sono stati diretti a prevenire e reprimere reati in genere e in particolar modo quelli predatori. In particolare sono stati attuati diversi posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi ritenuti maggiormente sensibili. Sono state impiegate ben 13 pattuglie, che nel corso delle attività hanno controllato 89 persone, di cui 18 gravate da precedenti di polizia, 17 stranieri e 69 veicoli. Verifiche anche in diversi esercizi pubblici. Continua quindi l’azione dell’Arma anche nella prevenzione dei furti in abitazione e dei reati predatori in genere. Oltre ai controlli per la sicurezza stradale.