Ruba bottiglie di alcolici. Beccato con le telecamere

Ruba bottiglie di vini e liquori e finisce nei guai un 32enne. I carabinieri della stazione di Corridonia hanno denunciato un uomo di 32 anni, italiano, residente a Macerata e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di un furto all’interno di un supermercato cittadino.

L’episodio risale al mese di luglio, quando l’uomo ha sottratto dagli scaffali di un supermercato della zona diversi generi alimentari, tra cui alcune bottiglie di vini e liquori di pregio, per un valore complessivo di circa 300 euro, riuscendo a eludere i controlli all’uscita del supermercato, e allontanandosi senza pagare. Immediatamente dopo l’accaduto i carabinieri, in seguito alla denuncia sporta dal titolare dell’esercizio commerciale, hanno avviato le indagini, raccogliendo testimonianze utili e procedendo all’analisi accurata delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del supermercato e delle videocamere posizionate in punti strategici del centro abitato.

Le riprese hanno consentito di documentare con chiarezza i movimenti dell’uomo all’interno del punto vendita e di confermare il furto della merce. L’identificazione del responsabile della sottrazione è stata possibile anche grazie al riconoscimento da parte di testimoni, che in quel momento stavano facendo spesa al supermercato. Al termine delle indagini, dunque, il 32enne maceratese è stato denunciato.